Neuer Stürmer für Wolverhampton

Die Wolverhampton Wanderers schlagen offenbar auf dem Wintertransfermarkt zu. Wie ‚Cadena SER‘ und ‚Sky Sports‘ übereinstimmend berichten, wird Willian José von Real Sociedad zum Premier League-Klub wechseln. Es handelt sich um eine halbjährige Leihe samt Kaufoption, deren Höhe noch unbekannt ist.

José pendelt in San Sebastián zwischen Startelf und Bank und teilt sich die Einsatzzeit mit dem Ex-Dortmunder Alexander Isak. In 21 Pflichtspiel-Einsätzen in der laufenden Saison kommt José auf sechs Tore. Der Vertrag des 29-jährigen Brasilianers läuft noch bis 2024. Seinen Kaderplatz bei Real Sociedad soll künftig Carlos Fernández vom FC Sevilla einnehmen.