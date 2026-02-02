Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Bayer-Stürmer landet in Braunschweig

von Lukas Hörster - Quelle: eintracht.com
1 min.
Ken Izekor tanzt den Gegner aus @Maxppp

Bayer Leverkusen verleiht Ken Izekor bis Saisonende in die zweite Liga. Der 18-jährige Stürmer schließt sich Eintracht Braunschweig an – die Löwen sichern sich zudem eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter
Eintracht BS
𝐖𝐢𝐥𝐥𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐚𝐮𝐧𝐬𝐜𝐡𝐰𝐞𝐢𝐠, 𝐊𝐞𝐧! 🦁💙💛

Ken Izekor wechselt auf Leihbasis von Bayer 04 Leverkusen bis zum 30. Juni 2026 mit einer Kaufoption in die Löwenstadt. Der 18-jährige Mittelstürmer wird mit der Trikotnummer 3️⃣8️⃣ auflaufen.
Bei X ansehen

Izekor war 2018 in die Leverkusener Akademie gewechselt und durchlief seitdem diverse Jugendmannschaften der Werkself. Der DFB-Junior hält bis heute einen vereinsinternen Rekord: Seit seinem Einsatz in der Europa League im Dezember 2023 ist er mit 16 Jahren der jüngste Profi-Debütant der Vereinsgeschichte. In der laufenden Saison absolvierte Izekor 15 Spiele für die U19 der Werkself und erzielte fünf Tore.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Leverkusen
Braunschweig
Ken Eghosa Gideon Izekor

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Braunschweig Logo Eintracht Braunschweig
Ken Eghosa Gideon Izekor Ken Eghosa Gideon Izekor
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert