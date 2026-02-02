Bundesliga
Bayer-Stürmer landet in Braunschweig
Bayer Leverkusen verleiht Ken Izekor bis Saisonende in die zweite Liga. Der 18-jährige Stürmer schließt sich Eintracht Braunschweig an – die Löwen sichern sich zudem eine Kaufoption.
Eintracht BS @EintrachtBSNews – 19:34
Ken Izekor wechselt auf Leihbasis von Bayer 04 Leverkusen bis zum 30. Juni 2026 mit einer Kaufoption in die Löwenstadt. Der 18-jährige Mittelstürmer wird mit der Trikotnummer 3️⃣8️⃣ auflaufen.
Izekor war 2018 in die Leverkusener Akademie gewechselt und durchlief seitdem diverse Jugendmannschaften der Werkself. Der DFB-Junior hält bis heute einen vereinsinternen Rekord: Seit seinem Einsatz in der Europa League im Dezember 2023 ist er mit 16 Jahren der jüngste Profi-Debütant der Vereinsgeschichte. In der laufenden Saison absolvierte Izekor 15 Spiele für die U19 der Werkself und erzielte fünf Tore.
