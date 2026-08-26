Senne Lynen weckt zwar Interesse bei anderen Klubs, beschäftigt sich aktuell jedoch nicht mit einem Abschied vom SV Werder Bremen. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat sich niemand gemeldet. Es müsste schon etwas richtig Krasses sein, damit ich darüber nachdenke. Da gibt es aktuell aber nichts, deshalb ist es kein Thema für mich“, offenbart der 27-Jährige gegenüber der ‚Bild‘.

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Bei Werder gehört Lynen zu den wichtigen Säulen im Mittelfeldzentrum. Vertraglich ist der Belgier bis 2030 an den Bundesligisten gebunden, der Vertragslaufzeiten öffentlich nicht kommuniziert. „Ich habe letztes Jahr für fünf Jahre verlängert. Also habe ich noch vier Jahre Vertrag. Das zeigt, dass ich sehr gerne hier bin und bleiben möchte“, verrät Lynen.