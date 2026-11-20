Der 1. FC Köln hat selbst im Abstiegsfall die Zügel bei Said El Mala in der Hand. Der ‚Express‘ berichtet, dass der Vertrag des 20-Jährigen Gültigkeit für die 2. Bundesliga besitzt. Somit müsste ein interessierter Klub auch dann mit dem FC verhandeln, wenn dieser den Gang ins deutsche Unterhaus antritt.

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Aktuell stehen die Rheinländer mit neun Punkten nur zwei Zähler über dem Relegationsplatz. Hoffnungsträger El Mala hatte im Sommer einen bis 2031 gültigen Vertrag unterschrieben. In der Bundesliga steht er derzeit bei drei Treffern.