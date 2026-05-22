Nachfolge schon klar: Guardiola verlässt Manchester City

Ein Jahr vor Vertragsende bricht Pep Guardiola seine Zelte bei Manchester City ab. Das verkünden die Skyblues am heutigen Freitag offiziell. Der City Football Group bleibe der 55-jährige Spanier aber als globaler Botschafter erhalten, indem er die Vereine „fachlich beraten und an spezifischen Projekten und Kooperationen mitarbeiten“ wird.

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„Es gibt keinen Grund, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass es Zeit für mich ist. Nichts ist ewig – wenn es so wäre, wäre ich noch hier. Ewig bleiben werden das Gefühl, die Menschen, die Erinnerungen und die Liebe, die ich für Manchester City empfinde“, begründet der Erfolgstrainer seine Entscheidung.

Guardiola hatte 2016 auf der Insel übernommen, den Scheichklub führte er unter anderem zu sechs Meisterschaften und einem Champions League-Titel. Als Nachfolger steht Enzo Maresca bereit, der einst als Co-Trainer für Guardiola tätig war.