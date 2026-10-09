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Offiziell Serie A

Ex-Stuttgarter González setzt Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: juventus.com
Nicolas González im Einsatz für Juventus @Maxppp

Nico González (28) schwört Juventus Turin die Treue. Das ursprünglich bis 2029 datierte Arbeitspapier verlängert der argentinische Vize-Weltmeister um ein weiteres Jahr bis 2030.

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Im vergangenen Sommer war González nach einer einjährigen Leihe für 28 Millionen Euro fest nach Turin gewechselt. Die zurückliegende Spielzeit verbrachte der Flügelspieler bei Atlético Madrid, nun möchte sich González dauerhaft bei der Alten Dame durchsetzen. Von 2018 bis 2021 war der Linksfuß für den VfB Stuttgart aktiv.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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