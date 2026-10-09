Nico González (28) schwört Juventus Turin die Treue. Das ursprünglich bis 2029 datierte Arbeitspapier verlängert der argentinische Vize-Weltmeister um ein weiteres Jahr bis 2030.

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Nico Gonzalez rinnova con la Juventus fino al 2030 🤍🖤 🗞️ https://t.co/1MnDElue2e https://t.co/mBgsJjHPxA — JuventusFC (@juventusfc) October 9, 2026

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Im vergangenen Sommer war González nach einer einjährigen Leihe für 28 Millionen Euro fest nach Turin gewechselt. Die zurückliegende Spielzeit verbrachte der Flügelspieler bei Atlético Madrid, nun möchte sich González dauerhaft bei der Alten Dame durchsetzen. Von 2018 bis 2021 war der Linksfuß für den VfB Stuttgart aktiv.