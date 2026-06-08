Schalke: Tanaka ist da

Satoshi Tanaka (23) ist am heutigen Montagmorgen beim FC Schalke 04 eingetroffen, um seinen Transfer zu finalisieren. Das zeigen Aufnahmen von ‚Sky‘. Der defensive Mittelfeldspieler kommt von Fortuna Düsseldorf zum Bundesliga-Rückkehrer.

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Schalke macht sich Tanakas Ausstiegsklausel zunutze, die nach dem Düsseldorfer Abstieg in die 3. Liga von zehn auf eine Million Euro gesunken ist. Erst zu Jahresbeginn war Tanaka aus Japan zur Fortuna gekommen.