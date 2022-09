Depay verkündet Barça-Verbleib

Memphis Depay wird über den heutigen Deadline Day hinaus beim FC Barcelona bleiben. „Ich habe mich entschieden, bei Barça zu bleiben! Ich konzentriere mich jetzt vollständig darauf, zum sportlichen Erfolg des Klubs beizutragen“, erklärt der Niederländer in einer via Social Media veröffentlichten Nachricht.

Der 28-Jährige galt in den vergangenen Monaten als Verkaufskandidat bei den Katalanen. Noch heute wurde der Stürmer mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht. Eine Einigung kam mit keinem Klub zustande.

Depay war 2021 von Olympique Lyon zu Barça gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. 💙❤️ #ViscaBarca