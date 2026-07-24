Radikaler DFB-Umbruch: Mertesacker-Einigung erzielt

Drei erfolglose Weltmeisterschaften in Folge haben die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund zum Umdenken verleitet. Nicht nur auf der Trainerposition wird es mit Jürgen Klopp eine große Veränderung geben. Auch an anderen wichtigen Stellen treten neue Persönlichkeiten in die Führungsverantwortung.

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Laut ‚Sky‘ hat der DFB den Deal mit Per Mertesacker eingetütet. Der ehemalige Profi wird ab 1. Januar 2027 neuer Geschäftsführer Sport beim größten Fußballverband der Welt und tritt die Nachfolge von Andreas Rettig an, der aus persönlichen Gründen zum Jahresende abtritt.

Die Vertragsunterzeichnung soll heute stattfinden. Der Kontrakt gilt bis nach der Weltmeisterschaft 2030. Eine offizielle Verkündung ist für heute angedacht, so der Pay-TV-Sender. Bei der heutigen Pressekonferenz zur Vorstellung von Klopp als neuer Bundestrainer wird Mertesacker dem Bericht zufolge aber nicht mit von der Partie sein.