Menü Suche
Kommentar 7
Weltmeisterschaft

Radikaler DFB-Umbruch: Mertesacker-Einigung erzielt

Beim DFB wird aktuell jeder Stein umgedreht. Auch auf den leitenden Positionen des Fußballverbandes finden Veränderungen statt. Per Mertesacker wird eines der neuen Gesichter sein.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Per Mertesacker bedankt sich bei den Fans @Maxppp

Drei erfolglose Weltmeisterschaften in Folge haben die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund zum Umdenken verleitet. Nicht nur auf der Trainerposition wird es mit Jürgen Klopp eine große Veränderung geben. Auch an anderen wichtigen Stellen treten neue Persönlichkeiten in die Führungsverantwortung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ hat der DFB den Deal mit Per Mertesacker eingetütet. Der ehemalige Profi wird ab 1. Januar 2027 neuer Geschäftsführer Sport beim größten Fußballverband der Welt und tritt die Nachfolge von Andreas Rettig an, der aus persönlichen Gründen zum Jahresende abtritt.

Die Vertragsunterzeichnung soll heute stattfinden. Der Kontrakt gilt bis nach der Weltmeisterschaft 2030. Eine offizielle Verkündung ist für heute angedacht, so der Pay-TV-Sender. Bei der heutigen Pressekonferenz zur Vorstellung von Klopp als neuer Bundestrainer wird Mertesacker dem Bericht zufolge aber nicht mit von der Partie sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Deutschland
Per Mertesacker

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Deutschland Flag Deutschland
Per Mertesacker Per Mertesacker
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert