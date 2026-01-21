Nach Dzeko: Schalke plant schon die nächsten Deals

Rund um den FC Schalke 04 beherrscht aktuell ein Name die Schlagzeilen: Stürmerstar Edin Dzeko (39) befindet sich im Anflug auf Gelsenkirchen und soll den Knappen mit seinem Torriecher zum Bundesliga-Aufstieg verhelfen. Ungeachtet dessen werden die Verantwortlichen um Sportvorstand Frank Baumann in den kommenden Wochen und Monaten einige wichtige Personalentscheidungen in Angriff nehmen.

Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ strebt der Zweitliga-Spitzenreiter an, die bis 2027 laufenden Verträge von Loris Karius (32) und Vitalie Becker (20) zu verlängern. Letzterer zählt zu den absoluten Shootingstars und weckt folgerichtig Begehrlichkeiten. Die Angebote aus Russland habe der Linksverteidiger mit russischen Wurzeln bereits abgelehnt, ein Wechsel sei aufgrund der politischen Lage ohnehin undenkbar.

Becker besitzt Verlängerungsklausel

Stattdessen will S04 Becker langfristig binden und ihm im Sommer ein neues Vertragsangebot vorlegen. Gut für die Königsblauen: Einen ablösefreien Verlust in eineinhalb Jahren muss man wohl nicht befürchten, da sich Beckers Arbeitspapier der Sportzeitschrift zufolge bei regelmäßigen Einsätzen in der Saison 2026/27 automatisch bis 2028 ausdehnt.

Auch Torhüter Karius, der in dieser Spielzeit schon zehnmal ohne Gegentor blieb, soll langfristig den Schalker Kasten hüten. „Wir würden uns freuen, wenn Loris auf diesem Niveau noch einige Jahre für Schalke spielen würde“, bekräftigt Baumann. Unklar bleibt, wie Karius mit Blick auf seine private Situation plant. Seine Frau und Tochter leben in Mailand, das zweite gemeinsame Kind wird erwartet. Fest steht: Die Rückkehr in die Bundesliga würde einen Verbleib wahrscheinlicher machen.

Unklarheiten bei Wallentowitz

Bei Mika Wallentowitz (18) ist die Vertragssituation etwas komplizierter. Zuletzt hieß es, dass sich der auslaufende Kontrakt mit dem ersten Profieinsatz per Option bis 2027 verlängert hat. Die ‚Sport Bild‘ berichtet nun, dass die Spieler-Seite „hinter vorgehaltener Hand“ die Ansicht vertritt, dass der Passus „nicht unbedingt automatisch greift“, da es sich dabei um seinen aktuellen Fördervertrag handelt.

Nichtsdestotrotz wollen beide Parteien über einen Profivertrag verhandeln. S04 plant, Wallentowitz diesen in Kürze zu unterbreiten. Dann soll der rechte Außenbahnspieler, an dem Union Berlin und der AC Mailand Interesse zeigen, bis 2030 gebunden werden. In diesem Fall hätten sich sämtliche Unstimmigkeiten erledigt.

Das auslaufende Arbeitspapier von Ron Schallenberg (27) beinhaltet ebenfalls eine Verlängerungsoption. Bleibt der Sechser Stammkraft, wäre sein Kontrakt ab Ende Februar bis 2027 gültig.

Schalke-Duo sicher weg

Keine Zukunft auf Schalke haben dagegen Offensivmann Amin Younes (32) sowie Verteidiger Henning Matriciani (25), der laut der ‚Sport Bild‘ Anfang des Jahres schon kurz vor dem Wechsel nach Österreich zu Blau-Weiß Linz stand, sich am 10. Januar im Testspiel gegen den VfL Osnabrück (2:0) aber einen Kreuzbandriss zuzog. Beide Profis werden S04 nach der Saison ablösefrei verlassen.