Gregoritsch-Transfer: „Augsburg hatte das größere Portemonnaie“

Bei Michael Gregoritschs Wechsel zum FC Augsburg spielten wohl wirtschaftliche Gründe eine gewichtige Rolle. „Es ging um finanzielle Dinge, die wir nicht erfüllen konnten. Augsburg hatte das größere Portemonnaie als wir“, ließ Daniel Stucki, Sportchef des FC Basel, am heutigen Donnerstag gegenüber ‚blue Sport‘ durchblicken. Der 31-jährige Torjäger stand vor wenigen Tagen kurz vor einem Wechsel nach Basel, entschied sich letztendlich jedoch für die Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch ordnet Stucki ein: „Das gehört zum Geschäft. Deshalb gibt’s keine schlechte Stimmung.“ Augsburg leiht Gregoritsch zunächst bis Saisonende von Bröndby IF aus. Für den Anschluss sicherten sich die Fuggerstädter eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei unter einer Million Euro liegt.