Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gregoritsch-Transfer: „Augsburg hatte das größere Portemonnaie“

von Lukas Weinstock - Quelle: blue Sport
1 min.
Michael Gregoritsch stellt sich den Fragen der Reporter @Maxppp

Bei Michael Gregoritschs Wechsel zum FC Augsburg spielten wohl wirtschaftliche Gründe eine gewichtige Rolle. „Es ging um finanzielle Dinge, die wir nicht erfüllen konnten. Augsburg hatte das größere Portemonnaie als wir“, ließ Daniel Stucki, Sportchef des FC Basel, am heutigen Donnerstag gegenüber ‚blue Sport‘ durchblicken. Der 31-jährige Torjäger stand vor wenigen Tagen kurz vor einem Wechsel nach Basel, entschied sich letztendlich jedoch für die Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch ordnet Stucki ein: „Das gehört zum Geschäft. Deshalb gibt’s keine schlechte Stimmung.“ Augsburg leiht Gregoritsch zunächst bis Saisonende von Bröndby IF aus. Für den Anschluss sicherten sich die Fuggerstädter eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei unter einer Million Euro liegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super League
Augsburg
Basel
Michael Gregoritsch

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super League Super League
Augsburg Logo FC Augsburg
Basel Logo Basel
Michael Gregoritsch Michael Gregoritsch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert