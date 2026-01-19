Vertragsdetails: Der Schalke-Plan mit Dzeko

Der FC Schalke 04 ging als souveräner Tabellenführer der zweiten Bundesliga in die Rückrunde. Beim 0:0-Unentschieden zum Auftakt bei Hertha BSC offenbarten die Knappen jedoch erneut ihr teils sehr geringes Offensiv-Potenzial. Helfen soll einer, der bereits seit vielen Jahren beweist, dass er weiß, wo das Tor steht. Am Wochenende sickerte durch, dass sich der Klub mit einem Transfer von Edi Dzeko beschäftigt.

Der bosnische Torjäger ist seit seiner erfolgreichen Zeit beim VfL Wolfsburg (2007-2011) weit herumgekommen und steht aktuell beim AC Florenz unter Vertrag. Dort ist der 39-Jährige jedoch unglücklich und möchte wechseln. Die Verhandlungen mit Königsblau und Sportvorstand Frank Baumann laufen bereits. Laut ‚Bild‘ will Schalke vor allem mit zwei Argumenten punkten: einem „Spezialvertrag“ und Coach Miron Muslic.

Dzeko meldet sich bei Schalke

Schalke schwebt demnach ein stark leistungsbezogener Kontrakt vor, damit das aktuelle Gehaltsgefüge nicht gesprengt wird. Jeder Treffer soll extra vergütet werden, dazu ist eine sehr hohe Aufstiegsprämie geplant. Überzeugungsarbeit sollen auch Muslic und Abwehrchef Nikola Katic (29) leisten, die beide mit Dzeko in der bosnischen Nationalmannschaft gespielt haben.

„Bei einer zunächst lockeren und lustigen Plauderei zwischen den dreien rund um das WM-Quali-Spiel gegen Österreich (1:1) Ende November kam so auch die Schalke-Idee auf, die sich dann in eine immer ernste Richtung entwickelt hat“, so die Boulevardzeitung. Daraufhin habe sich die Dzeko-Seite aktiv bei Schalke und Baumann gemeldet.

Entscheidung in den kommenden Tagen

Schärfster Konkurrent für einen Transfer ist derzeit der Paris FC. Der Klub aus der Red Bull-Familie kämpft als Aufsteiger aktuell in der Ligue 1 um den Klassenerhalt und hat ein deutlich höheres Budget als Schalke. Auch dessen Coach Stéphane Gilli kennt Dzeko gut, er war zwischen 2014 und 2017 Co-Trainer der bosnischen Nationalmannschaft. Bis Mitte der Woche soll laut ‚Bild‘ eine Entscheidung fallen.