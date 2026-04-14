Bayer: Nächster Gigant will Maza

Wirklich Anlaufzeit hat Ibrahim Maza nach seinem Wechsel von Hertha BSC zu Bayer Leverkusen im Sommer nicht gebraucht. Schnell wurde der Algerier zum Stammspieler, überzeugt auf der Sechs und inzwischen weiter vorne als Spielgestalter. Dass die Interessenten schnell Schlange stehen, ist die logische Konsequenz. Atlético Madrid etwa gibt nicht auf und hat schon vor Wochen ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro hinterlegt.

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Für die Werkself, die zwölf Millionen Euro für den Rechtsfuß zahlte, eine viel zu niedrige Summe. Erst recht, weil inzwischen zahlreiche weitere Klubs am 20-Jährigen interessiert sind. Laut ‚Sky Sports‘ sind einige Klubs aus der Premier League auf Maza aufmerksam geworden. Namentlich nennt der Bezahlsender Manchester City. Dort zeigte sich Trainer Pep Guardiola schon im November nach der 0:2-Niederlage gegen Bayer beeindruckt von Maza, der gegen die Skyblues überragt hatte.

In Leverkusen steht der algerische Nationalspieler noch bis 2030 unter Vertrag, bei der Weltmeisterschaft im Sommer könnte Maza seinen Marktwert noch einmal in die Höhe schrauben. Gut für Leverkusen: Eine Ausstiegsklausel beinhaltet das Arbeitspapier nicht, folglich haben Geschäftsführer Sport Simon Rolfes & Co. die Karten für einen Verkauf in der eigenen Hand.