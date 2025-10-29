Menü Suche
Kommentar
Kwasniok froh über Paderborn-Veto

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
Lukas Kwasniok hat eine Kappe auf @Maxppp

Lukas Kwasniok wäre im vergangenen Winter gerne zum Hamburger SV gewechselt, der SC Paderborn verhinderte aber den Transfer. Im Nachhinein freut sich der heutige Trainer des 1. FC Köln über die Entscheidung, wie er der ‚Sport Bild‘ gesteht: „Ich bin sehr glücklich, dass der SC Paderborn damals standhaft geblieben ist. Weil ich glaube, dass der FC im Moment das Beste für mich ist.“

Und auch mit seinem neuen Lebensmittelpunkt zeigt sich der Übungsleiter vollauf zufrieden: „Als Trainer muss man sich an die Gegebenheiten einer Mannschaft – aber auch einer Stadt anpassen – ohne dabei seine Werte aufzugeben. Ich genieße es, wie es hier in Köln ist. Die Voraussetzungen passen zu meinem Naturell. Wie der Verein tickt, wie die Stadt tickt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
