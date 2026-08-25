Goretzka besteht Medizincheck

Leon Goretzka wird künftig in der Premier League auflaufen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 31-jährige Mittelfeldspieler heute erfolgreich seinen Medizincheck bei Aston Villa absolviert. Nach der Unterschrift soll zeitnah die Ankündigung der Verpflichtung durch den englischen Champions League-Teilnehmer erfolgen.

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In den vergangenen Wochen wurde der ehemalige Spieler des FC Bayern mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht. Darunter mit dem FC Arsenal, dem AC Mailand und dem FC Barcelona. Jetzt landet der 73-fache Nationalspieler bei den Villans.