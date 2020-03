Hertha denkt an Hütter

Hertha BSC beschäftigt sich auf der Suche nach einer Trainer-Dauerlösung offenbar auch mit Eintracht Frankfurts Adi Hütter (50). Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, gehört der Österreicher zur Kandidatenliste, auf der auch Niko Kovac (48), Roger Schmidt (52), Bruno Labbadia (54) und Gerardo Seoane (41) stehen. Planmäßig coacht bis zum Saisonende Alexander Nouri (40) die nach wie vor abstiegsgefährdeten Berliner.

Nouri hatte zuletzt vom getürmten Jürgen Klinsmann (51) übernommen. Die Hertha will künftig hoch hinaus und kann dabei auf die Millionen von Lars Windhorst und seiner Tennor-Gruppe zählen. Der unrühmliche Klinsmann-Abgang habe keinen Einfluss auf Windhorsts weitere Investitionen, so die ‚Sport Bild‘.

Hütter coacht seit Sommer 2018 erfolgreich die Eintracht. Am Main besitzt der ehemalige Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2021. Borussia Dortmund soll Hütters Entwicklung in Frankfurt ebenfalls interessiert verfolgen. Mit der SGE ist der Trainer derzeit noch in drei Wettbewerben vertreten. Am heutigen Mittwochabend kann gegen Werder Bremen der Einzug ins Pokalhalbfinale gelingen.