Rouven Schröder hat Einblick in die Trainersuche von Borussia Mönchengladbach gegeben. Die Liste der Kandidaten sei inzwischen auf einen „sehr, sehr kleinen“ Kreis eingegrenzt, erklärte Gladbachs Sportdirektor am heutigen Donnerstag. Er beschäftige sich mit „zwei bis drei“ Namen.

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„Wir strecken uns nach dem Maximum dessen, was wir können. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht“, so Schröder. Als mögliche Nachfolger von Eugen Polanski bringt die ‚Bild‘ heute Domenico Tedesco und Dino Toppmöller in Spiel, die gerade erst in Bologna und Lens entlassen wurden.

Ob das Duo tatsächlich ein Thema am Niederrhein ist, verrät Schröder nicht, sagt nur: „Die Spielpause ist nun länger als normal. Daher können wir davon ausgehen, dass wir in der Pause einen neuen Trainer präsentieren. Auf den einen oder anderen Tag kommt es dabei nicht an.“

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Am Samstag gegen Mainz 05 (15:30 Uhr) wird Co-Trainer Jan-Moritz Lichte an der Seitenlinie stehen, bis zum nächsten Ligaspiel sind es wegen der Länderspielpause dann noch drei Wochen.