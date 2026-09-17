Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Gladbach-Trainer: Gerücht um zwei prominente Namen

Der Kandidatenkreis für den Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach ist deutlich kleiner geworden. Nur noch zwei bis drei Namen sind in der Verlosung.

von David Hamza
1 min.
Strahlt mit der Sonne um die Wette: Rouven Schröder @Maxppp

Rouven Schröder hat Einblick in die Trainersuche von Borussia Mönchengladbach gegeben. Die Liste der Kandidaten sei inzwischen auf einen „sehr, sehr kleinen“ Kreis eingegrenzt, erklärte Gladbachs Sportdirektor am heutigen Donnerstag. Er beschäftige sich mit „zwei bis drei“ Namen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir strecken uns nach dem Maximum dessen, was wir können. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht“, so Schröder. Als mögliche Nachfolger von Eugen Polanski bringt die ‚Bild‘ heute Domenico Tedesco und Dino Toppmöller in Spiel, die gerade erst in Bologna und Lens entlassen wurden.

Ob das Duo tatsächlich ein Thema am Niederrhein ist, verrät Schröder nicht, sagt nur: „Die Spielpause ist nun länger als normal. Daher können wir davon ausgehen, dass wir in der Pause einen neuen Trainer präsentieren. Auf den einen oder anderen Tag kommt es dabei nicht an.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag gegen Mainz 05 (15:30 Uhr) wird Co-Trainer Jan-Moritz Lichte an der Seitenlinie stehen, bis zum nächsten Ligaspiel sind es wegen der Länderspielpause dann noch drei Wochen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Domenico Tedesco
Dino Toppmöller

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Domenico Tedesco Domenico Tedesco
Dino Toppmöller Dino Toppmöller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert