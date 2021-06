Leicester verpflichtet Daka

Leicester City erhält den Zuschlag für Patson Daka. Der Stürmer von RB Salzburg wechselt Berichten zufolge für 30 Millionen Euro in die Premier League. Bei den Foxes unterzeichnet der 22-jährige Mittelstürmer einen Fünfjahresvertrag.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Daka wettbewerbsübergreifend 34 Tore in 42 Spielen für die Salzburger. Darüber hinaus sammelte er zwölf Assists. Auch RB Leipzig, der FC Chelsea und der FC Liverpool sollen an einem Transfer interessiert gewesen sein.