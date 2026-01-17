M’gladbach: Omlin vor schnellem Abschied?

Da Jonas Omlin bei Borussia Mönchengladbach derzeit nur noch die Rolle der Nummer zwei bleibt, könnten sich die Wege am Niederrhein bereits in diesem Winter trennen. Angesprochen auf die aktuelle Situation des 32-Jährigen zeigte Sportchef Rouven Schröder auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Hamburger SV (0:0) Verständnis für mögliche Wechselgedanken: „Dass ein Spieler sich dann auch umschaut, ist legitim. Und solange man noch transferieren kann, ist Jonas sicher einer, der überlegen wird, wenn er woanders spielen kann.“

Omlin hatte bei der 1:5-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim überraschend nicht im Aufgebot der Fohlen gestanden, was die Spekulationen um einen Abschied des Schweizers befeuerte. Zwar bestätigte Trainer Eugen Polanski, dass der Schlussmann zuletzt tatsächlich krankheitsbedingt fehlte, dennoch halten sich die Gerüchte hartnäckig. Ein konkreter Abnehmer steht laut Schröder aber noch nicht fest. „Es gibt bisher nichts Konkretes. Aber wir sind weiter auf dem Markt aktiv - in beide Richtungen.“ Gegen den HSV saß Omlin wieder auf der Bank.