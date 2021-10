Wirtz-Lager erneuert Bayer-Bekenntnis

Toptalent Florian Wirtz (18) steht für einen vorschnellen Abgang von Bayer Leverkusen nach wie vor nicht zur Verfügung. „Wir beschäftigen uns nicht mit anderen Vereinen. Ein Wechsel ist kein Thema“, bekräftigt Vater Hans-Joachim Wirtz gegenüber der ‚Sport Bild‘, „Florian ist ein junger Spieler. Er muss reifen. Es wäre falsch, diesen Prozess zu unterbrechen.“

Ähnliche Worte ließ Wirtz senior bereits Ende September verlauten: „Florian will auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre eine gute Rolle in Leverkusen spielen. Was danach kommt, weiß man noch nicht.“ Der Vertrag seines Sohnes ist noch bis 2026 datiert. Eine Ausstiegsklausel liegt nach Angaben von Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler nicht vor. Bereits jetzt soll Wirtz ein Thema bei Topklubs wie Bayern München, Manchester City, Manchester United, dem FC Chelsea und Real Madrid sein.