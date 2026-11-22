Ein Neurologe hat die Vereinsführung des FC Bayern scharf für ihren Umgang mit Jamal Musiala (23) kritisiert. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung des Klubs erklärte Vereinsmitglied Jonathan Hoffmann in einem Wortbeitrag: „Ich habe absoluten Respekt vor Jamal Musiala, dass er öffentlich so darüber gesprochen hat, denn ich weiß, dass das für Menschen sehr schwierig sein kann. In so einer Situation braucht man Support – so wie es Max Eberl und Vincent Kompany getan haben, die sich hinter ihn stellen und ihm den Rücken stärken.“

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Es folgte deutliche Kritik: „Aus meiner Sicht ist es nicht hilfreich, ihn öffentlich anzuzählen und in Frage zu stellen, ob er sein altes Niveau erreichen kann, so wie das Herr Dreesen, Herr Hoeneß und gestern – auf die Spitze getrieben – Herr Rummenigge getan haben. Das hat mit dem vielbeschworenen ‚Mia san Mia‘ und der FC Bayern-Familie wenig zu tun.“ Das genannte Trio hatte den an einer neurologischen Erkrankung leidenden Musiala öffentlich stark unter Druck gesetzt, sodass sich sogar die Spielergewerkschaft FIFPro öffentlich meldete.