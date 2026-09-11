James ist zurück

James Rodríguez setzt seine Karriere in der kolumbianischen Heimat fort. Der Spielgestalter, der für Kolumbien an der WM teilnahm, heuert in Medellín bei Atlético Nacional an.

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James ya está en casa.



Que el Atanasio se lo diga sin palabras: que esta es la hinchada que gana títulos, la que le dio dos Libertadores al país, la que convierte cada partido en una fiesta. La que no se cuenta: se vive.



Hasta el domingo puedes asegurar tu silla y alentar al… pic.twitter.com/wtl3r228fN — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

Bis Ende Juni stand James beim Minnesota United FC in der MLS unter Vertrag, das Arbeitsverhältnis wurde aber nicht verlängert. Für den 35-jährigen Ex-Bayern-Profi ist es das erste Engagement in Kolumbien seit 2008.