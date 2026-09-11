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James ist zurück

von Remo Schatz - Quelle: atlnacional.com.co
1 min.
Kolumbien-Star James Rodríguez @Maxppp

James Rodríguez setzt seine Karriere in der kolumbianischen Heimat fort. Der Spielgestalter, der für Kolumbien an der WM teilnahm, heuert in Medellín bei Atlético Nacional an.

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Bis Ende Juni stand James beim Minnesota United FC in der MLS unter Vertrag, das Arbeitsverhältnis wurde aber nicht verlängert. Für den 35-jährigen Ex-Bayern-Profi ist es das erste Engagement in Kolumbien seit 2008.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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