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Bayer-Juwel macht den Abflug

von David Hamza
Die Leverkusener BayArena @Maxppp

Emmanuel Chigozie Owen (19) kehrt Bayer Leverkusen zwei Jahre vor Vertragsende den Rücken. Den deutschen U19-Nationalspieler zieht es zum FC Utrecht. Beim niederländischen Erstligisten unterschreibt Chigozie Owen bis 2030. Bayer 04 sichert sich eine Rückkaufoption.

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Der Offensivspieler war vor zwei Jahren von der TSG Hoffenheim nach Leverkusen gekommen, blieb aber ohne Profieinsatz. In 46 U19-Spielen erzielte Chigozie Owen 13 Tore. Bayers Direktor Fußball Kim Falkenberg betont: „Emmanuel Chigozie Owen ist ein sehr interessanter Spieler, dessen weiteren Weg wir aufmerksam verfolgen werden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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