Emmanuel Chigozie Owen (19) kehrt Bayer Leverkusen zwei Jahre vor Vertragsende den Rücken. Den deutschen U19-Nationalspieler zieht es zum FC Utrecht. Beim niederländischen Erstligisten unterschreibt Chigozie Owen bis 2030. Bayer 04 sichert sich eine Rückkaufoption.

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🆕 Emmanuel Chigozie Owen

✍️ 2030 pic.twitter.com/f3OwKEyBKO — FC Utrecht (@fcutrecht) June 28, 2026

Der Offensivspieler war vor zwei Jahren von der TSG Hoffenheim nach Leverkusen gekommen, blieb aber ohne Profieinsatz. In 46 U19-Spielen erzielte Chigozie Owen 13 Tore. Bayers Direktor Fußball Kim Falkenberg betont: „Emmanuel Chigozie Owen ist ein sehr interessanter Spieler, dessen weiteren Weg wir aufmerksam verfolgen werden.“