Messi erklimmt den Thron | Kritik an Conte | Drei Optionen für Jovic

„König der Freistöße“

Die Zeitungen in Spanien sind sich einig, dass Lionel Messi endlich wieder zu seiner Topform gefunden hat. Die ‚as‘ hat dafür sogar Platz auf ihrer Titelseite. Mit zwei Treffern gegen den FC Granada (4:0) setzte sich La Pulga wieder an die Spitze der aktuellen Torjägerliste. „König der Freistöße“ nennt ihn die ‚Sport‘, nachdem der kleine Argentinier Cristiano Ronaldo in dieser Disziplin als Spitzenreiter ablösen konnte. Nun liegt der Rekord bei 48 Freistoßtoren auf Klubebene. Im Sommer wollte Messi den FC Barcelona noch verlassen und zeigte einige lustlose Auftritte. Das ist nun Schnee von gestern. Der Ballkünstler spielt wieder auf höchstem Niveau und beweist, dass er immer noch absolute Weltklasse besitzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Conte in der Kritik

Im Titelkampf musste Inter Mailand einen Rückschlag hinnehmen. Bei der heimstarken AS Rom sorgte ein Last-Minute-Treffer von Mancini für den 2:2-Ausgleich. Damit vergrößerte sich für Inter der Abstand auf Tabellenführer und Stadtrivale AC. Trainer Antonio Conte gerät mehr und mehr in die Kritik und wird von der italienischen Presse als Hauptschuldiger ausgemacht. „Conte verlangsamt Inter“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ und bezieht sich damit auf die taktischen Veränderungen während des Spiels. Aufgrund des Sieges von Juventus Turin gegen US Sassuolo machen die Bianconeri Boden auf das Führungsduo aus Mailand gut. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ muss Conte „vorsichtig sein, denn Juventus konnte vier Plätze aufholen“ – und nächsten Sonntag steht das Aufeinandertreffen beider Teams auf dem Spielplan.

Luka Jovic vor dem Absprung?

Luka Jovic kommt bei Real Madrid auf keinen grünen Zweig. Zuletzt wurde ihm Mariano Díaz als Ersatz für Karim Benzema vorgezogen. Der Serbe soll bereits um seine Freigabe gebeten haben. Laut ‚ABC Deportes‘ gibt es Interesse von verschiedenen Vereinen am Stürmer. Neben einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt und einer Reunion mit Ante Rebic beim AC Mailand scheint auch ein Wechsel in die Premier League möglich. Welcher Klub von der Insel interessiert ist, wird nicht verraten. Ein Verkauf würde den Königlichen neue finanzielle Möglichkeiten schaffen, um auf dem Transfermarkt zu agieren. Jovics Abschied aus dem Santiago Bernabéu wird demnach von Klub und Spieler gleichermaßen angestrebt.