Pérez verlängert in Brügge

Daniel Pérez bleibt dem FC Brügge erhalten. Wie der belgische Erstligist offiziell bestätigt, hat der venezolanische Mittelstürmer an seinem heutigen 20. Geburtstag seinen Kontrakt bis 2026 verlängert.

