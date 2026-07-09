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Offiziell Premier League

27 Millionen: Newcastle holt Tonali-Ersatz

von Lukas Weinstock - Quelle: newcastleunited.com
1 min.
Sean Steur will den Ball gewinnen @Maxppp

Sean Steur folgt bei Newcastle United auf den für 117 Millionen Euro abgewanderten Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur). Das 18-jährige Mittelfeldjuwel wechselt von Ajax Amsterdam zu den Magpies und unterschreibt Medienberichten zufolge einen Vertrag bis 2031.

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Als Ablöse fließen laut Ajax bis zu 27 Millionen Euro, zudem ist dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung von 12,5 Prozent im Deal enthalten. Auch Eintracht Frankfurt war zwischenzeitlich an Steur interessiert, den Zuschlag sichert sich jedoch der Premier League-Vertreter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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