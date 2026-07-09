27 Millionen: Newcastle holt Tonali-Ersatz

Sean Steur folgt bei Newcastle United auf den für 117 Millionen Euro abgewanderten Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur). Das 18-jährige Mittelfeldjuwel wechselt von Ajax Amsterdam zu den Magpies und unterschreibt Medienberichten zufolge einen Vertrag bis 2031.

Unter der Anzeige geht's weiter

We are delighted to announce the signing of young Dutch midfielder Sean Steur from Ajax 🙌 pic.twitter.com/0yc2wZd4l3 — Newcastle United (@NUFC) July 9, 2026

Als Ablöse fließen laut Ajax bis zu 27 Millionen Euro, zudem ist dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung von 12,5 Prozent im Deal enthalten. Auch Eintracht Frankfurt war zwischenzeitlich an Steur interessiert, den Zuschlag sichert sich jedoch der Premier League-Vertreter.