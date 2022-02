Lampard bringt Cole mit zu Everton

Frank Lampard bringt einen alten Bekannten mit zum FC Everton. Wie die Toffees mitteilen, wird Ashley Cole das Team des neuen Trainers als Assistenztrainer ab sofort verstärken. Zuletzt war Cole als Co-Trainer der englischen U21-Nationalmannschaft aktiv. Lampard kennt der 41-Jährige aus gemeinsamen Zeiten beim FC Chelsea.

Der ehemalige Linksverteidiger freut sich sehr auf den neuen Abschnitt in seiner Karriere: „Ich war begeistert, als Frank mich bat, zu Everton zu kommen. Dies ist eine großartige Gelegenheit mit einem fantastischen Verein, und ich komme hierher, um hart zu arbeiten und zu versuchen, Everton zum Erfolg zu verhelfen.“

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵