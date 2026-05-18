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Bundesliga

BVB: Wätjen lässt Zukunft offen

von Julian Jasch
Kjell Wätjen für den VfL Bochum am Ball @Maxppp

Kjell Wätjen (20) schließt nicht aus, in der kommenden Saison erneut für den VfL Bochum aufzulaufen. Auf entsprechende Frage antwortete der von Borussia Dortmund verliehene Mittelfeldspieler nach dem gestrigen 2:1-Sieg über den Karlsruher SC: „Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich habe gute Erinnerungen an diesen Verein.“

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Zunächst einmal gehe es für Wätjen aber „zurück nach Dortmund“. Dort steht der deutsche U20-Nationalspieler bis 2028 unter Vertrag. Wie es aussieht, plant der BVB aber ohne den Rechtsfuß. Neben dem VfL bekunden auch Klubs aus der Bundesliga Interesse an einer Zusammenarbeit mit Wätjen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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