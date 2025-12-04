Menü Suche
Milan tütet Neuzugang ein

von Fabian Ley - Quelle: Matteo Moretto | Fabrizio Romano
Juan Arizala für die kolumbianische U20-Auswahl im Einsatz @Maxppp

Der AC Mailand angelt sich einen neuen Linksverteidiger. Laut Matteo Moretto und Fabrizio Romano wechselt Juan Arizala aus seiner kolumbianischen Heimat von Independiente Medellín zu den Rossoneri. Milan zahlt Romano zufolge drei Millionen Euro Ablöse, auch eine Weiterverkaufsbeteiligung sei Teil des Deals.

Der 20-Jährige habe für Milan Angebote aus Großbritannien und Belgien ausgeschlagen. Arizala ist auf der linken Seite flexibel einsetzbar. Bei der U20-Weltmeisterschaft im Oktober erreichte er mit Kolumbien das Halbfinale und verpasste dabei keine Minute.

