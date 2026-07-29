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Bundesliga

BVB: Karetsas besteht Medizincheck

von Fabian Ley - Quelle: Het Laatste Nieuws
Konstantinos Karetsas jubelt @Maxppp

Dem Wechsel von Konstantinos Karetsas (18) zu Borussia Dortmund steht nichts mehr im Weg. Informationen von ‚Het Laatste Nieuws‘ zufolge hat das Offensiv-Juwel den Medizincheck erfolgreich absolviert. Die Unterschrift unter einen bis 2031 datierten Vertrag soll der griechische Nationalspieler morgen setzen.

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Der BVB überweist rund 30 Millionen Euro fix plus zwei Millionen an Boni an den KRC Genk. Berichten zufolge sichert sich der belgische Erstligist zudem eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel. In Dortmund streicht Karetsas laut der ‚Bild‘ zukünftig ein Grundgehalt von 3,5 Millionen Euro ein, das „durch regelmäßige Einsätze“ deutlich steigen kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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