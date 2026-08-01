Eisiger Diomande-Poker: RB ignoriert Real

120 Millionen Euro fordert RB Leipzig als Sockelablöse für Yan Diomande (19). Die jüngste Offerte von Real Madrid war von dieser Vorstellung offenbar meilenweit entfernt.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Leipziger auf den schriftlichen Vorstoß der Königlichen nicht einmal reagiert. In den vergangenen 24 Stunden sei das Geschäft deshalb ins Stocken geraten, was in Madrid für einige Überraschung sorge.

Diomande ins Trainingslager?

Inzwischen sieht vieles danach aus, als würde Diomande am heutigen Samstag zunächst mit ins RB-Trainingslager nach Österreich fliegen. Diesen Schritt wollten eigentlich Real und auch der Spieler selbst unbedingt verhindern.

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Gleichwohl dürfte der Flügelstürmer nicht uneingeschränkt am Mannschaftstraining teilnehmen, sollte es dazu kommen. Schließlich ist es im Sinne aller, dass sich Diomande kurz vor seinem spektakulären Wechsel nicht noch eine Verletzung zuzieht.