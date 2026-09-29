Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Die Premier League bestätigt, dass eine unabhängige Kommission Manchester City in allen 114 Anklagepunkten wegen schwerwiegender Verstöße gegen die finanziellen Regeln der Premier League über einen Zeitraum von neun Spielzeiten für schuldig befunden hat.

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Zudem habe City in der Mehrzahl der Punkte versäumt, bei der Untersuchung der Liga mitzuwirken. Die zwei wesentlichen Versäumnisse benennt die Premier League in ihrem Statement:

1) „Der Verein legte falsch ausgewiesene Bilanzen vor und verbarg den wahren Zustand seiner Finanzen vor seinen Prüfern und Fußballregulierungsbehörden.“

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2) „Manchester City verstieß erheblich gegen die Ausgabegrenzen der Premier League und der UEFA.“

City setzte Scheinverträge auf

Die unabhängige Kommission hat darüber hinaus festgestellt, dass City während des Zeitraums Scheingeschäfte mit einer Reihe seiner Sponsoren arrangierte, die Teil eines getarnten Finanzierungsplans waren, bei dem diese Unternehmen nicht die gesamte Summe zahlen mussten.

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Der Zweck dieser Pläne war ganz offensichtlich, die Einnahmen des Vereins künstlich um mehr als 900 Millionen Pfund (1,05 Milliarden Euro) während des betroffenen Zeitraums aufzublasen und seine Kosten zu senken, um den Anschein zu erwecken, den finanziellen Regeln zu entsprechen.

Krasse Konsequenzen drohen

Über die genaue Strafe ist bislang noch keine Entscheidung gefallen, es stehen weiterhin alle Optionen offen – von Punktabzügen bis hin zum Liga-Ausschluss.

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Die Premier League hatte gegen City Anklage erhoben, nachdem ‚Der Spiegel‘ im November 2018 vertrauliche Dokumente der Skyblues enthüllt hatte.

Verein widerspricht

Die Citizens wiederum haben umgehend reagiert und werden zumindest teilweise in Berufung gehen. In einem offiziellen Vereinsstatement heißt es:

„Manchester City FC ist sowohl enttäuscht als auch überrascht über die heute veröffentlichte Stellungnahme der Premier League Kommission.

Der Verein ist unschuldig an den Anschuldigungen der Premier League, und es liegen umfassende und unwiderlegbare Beweise vor, die seine Positionen in diesem Fall stützen. Der Verein wird daher in allen relevanten regulatorischen und rechtlichen Gremien unnachgiebig und, wo nötig, proaktiv vorgehen.“