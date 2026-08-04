Primera Division
WM-Star Vozinha setzt Unterschrift
1 min.
@Maxppp
WM-Held Vozinha hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der chilenische Erstligist Colo Colo teilt die Verpflichtung des 40-Jährigen offiziell mit.
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¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️— Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026
Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤
¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️
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Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️
Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc
Zuletzt hieß es, der Keeper würde vor einem Wechsel zum marokkanischen Klub RS Berkane stehen. Entsprechende Berichte bewahrheiteten sich aber offensichtlich nicht. Nach der erfolgreichen WM mit Kap Verde wagt Vozinha nun auch auf Vereinsebene ein neues Abenteuer.
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