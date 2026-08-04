WM-Star Vozinha setzt Unterschrift

WM-Held Vozinha hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der chilenische Erstligist Colo Colo teilt die Verpflichtung des 40-Jährigen offiziell mit.

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¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤



¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️



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Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️



Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Zuletzt hieß es, der Keeper würde vor einem Wechsel zum marokkanischen Klub RS Berkane stehen. Entsprechende Berichte bewahrheiteten sich aber offensichtlich nicht. Nach der erfolgreichen WM mit Kap Verde wagt Vozinha nun auch auf Vereinsebene ein neues Abenteuer.