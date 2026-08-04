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Offiziell Primera Division

WM-Star Vozinha setzt Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: colocolo.cl
1 min.
Vozinha mit der Nationalmannschaft der Kap Verden. @Maxppp

WM-Held Vozinha hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der chilenische Erstligist Colo Colo teilt die Verpflichtung des 40-Jährigen offiziell mit.

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Zuletzt hieß es, der Keeper würde vor einem Wechsel zum marokkanischen Klub RS Berkane stehen. Entsprechende Berichte bewahrheiteten sich aber offensichtlich nicht. Nach der erfolgreichen WM mit Kap Verde wagt Vozinha nun auch auf Vereinsebene ein neues Abenteuer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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