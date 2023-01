Sandhausen verlängert mit Kinsombi

Christian Kinsombi und der SV Sandhausen setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie der Zweitligist bekanntgibt, hat der 23-Jährige seinen Vertrag „langfristig“ verlängert. Der Linksaußen sagt zu seiner Verlängerung: „Die Verlängerung fühlt sich gut an. Ich bin froh, dass wir mit der Entscheidung ein positives Zeichen senden können. In der Rückrunde will ich meine Leistung bestätigen und damit die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen.“

Auch Trainer Alois Schwartz freut sich über die Ausdehnung des Vertrags: „Wir haben mit Chris Kinsombi einen hochtalentierten Spieler in unserer Mannschaft, der in den letzten Monaten gut gespielt und sich enorm weiterentwickelt hat.“ In der laufenden Saison stand Kinsombi in 16 von 17 Ligaspielen auf dem Platz und war an acht Treffern direkt beteiligt (vier Tore, vier Vorlagen).

