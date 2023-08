Noch ein Onana für United?

Der Ex-Hamburger Amadou Onana ist offenbar eine weitere Option für das Mittelfeld von Manchester United. Die ‚Daily Mail‘ berichtet von Gesprächen über eine Zusammenarbeit der Red Devils mit dem 21-jährigen Sechser vom Ligarivalen FC Everton. In einem konkreten Stadium seien diese allerdings noch nicht. Das mag auch damit zusammenhängen, dass United eine andere Lösung präferiert.

Onana wäre eine Alternative zu Sofyan Amrabat. Der 26-jährige Marokkaner war zuletzt eine deutlich heißere Aktie als es jetzt der frühere HSV-Profi ist. Mit Amrabats Arbeitgeber AC Florenz sollen Erik ten Hag und Co. in aussichtsreichen Verhandlungen liegen. Auch Bayern-Mittelfeldspieler Leon Goretzka (28) wurde schon im Old Trafford gehandelt.