Topklubs dran: Arsenal-Star fasst Wechselbeschluss

Martín Zubimendi (27) macht sich Gedanken über eine Zukunft abseits des FC Arsenal. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, verfolgt das Umfeld des Sechsers „ein klares Szenario, das dazu führen könnte, dass er Nord-London mit Beginn des neuen Jahres verlässt“. In den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison saß der Weltmeister jeweils zunächst auf der Bank und durfte als Einwechselspieler nur wenige Minuten ran. Das ruft laut dem Fußballportal einige Interessenten auf den Plan, darunter Real Madrid und den FC Chelsea sowie verschiedene Vereine aus Saudi-Arabien.

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Im vergangenen Sommer war der Rechtsfuß nach 14 Jahren bei Real Sociedad für 70 Millionen Euro Ablöse zu den Gunners gewechselt und sollte dort klarer Stammspieler sein. Diesen Status hat Zubimendi jedoch in der Vorbereitung verloren. „Der Mittelfeldspieler ist zuversichtlich, sich einen Platz in der Startelf erkämpfen zu können und in den kommenden Monaten wieder Stammspieler zu werden“, so ‚Teamtalk‘. Dennoch gebe es mit seinem Umfeld „eine klare Absprache, die Situation vor dem Wintertransferfenster noch einmal zu überprüfen“.