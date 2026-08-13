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Neuer Job für Riera

von Daniel del Federico - Quelle: Sportklub
1 min.
Albert Riera an der Seitenlinie @Maxppp

Albert Riera kehrt offenbar zeitnah ins Trainergeschäft zurück. Wie ‚Sportklub‘ berichtet, heuert der ehemalige Eintracht-Coach beim serbischen Traditionsklub Roter Stern Belgrad an. Der bisherige Übungsleiter Dejan Stankovic verkündete nach dem Ausscheiden aus der Champions League-Qualifikation gegen Hapoel Be’er Sheva (0:2) seinen Rücktritt. Dem Serben brannten bei der Niederlage die Sicherungen durch: Der 47-Jährige spuckte in Richtung des Schiedsrichters, verließ anschließend seine Trainerbank und provozierte die eigenen Fans.

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Riera soll den serbischen Rekordmeister nun wieder in die Erfolgsspur führen. Der exzentrische Spanier wurde nach der abgelaufenen Spielzeit von seinen Aufgaben bei Eintracht Frankfurt entbunden und durch Adi Hütter ersetzt. In Belgrad wird der 44-Jährige dem Bericht zufolge einen Zweijahresvertrag unterschreiben und am heutigen Donnerstag vorgestellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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