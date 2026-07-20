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2. Bundesliga

Hat Kersken seinen neuen Klub gefunden?

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Jonas Kersken im Trikot von Arminia Bielefeld @Maxppp

Jonas Kersken könnte in der kommenden Spielzeit in der belgischen Liga auflaufen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Vizemeister Union Saint-Gilloise den 25-jährigen Keeper von Arminia Bielefeld ins Visier genommen. Dieser liebäugelt dem Vernehmen nach mit einem Wechsel noch in diesem Sommer.

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Kersken wäre ein möglicher Ersatz für Stammtorhüter Kjell Scherpen (26), der vor einem Wechsel nach England steht. Sowohl Ipswich Town als auch Leeds United sind an dem Niederländer interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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