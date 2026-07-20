Hat Kersken seinen neuen Klub gefunden?

Jonas Kersken könnte in der kommenden Spielzeit in der belgischen Liga auflaufen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Vizemeister Union Saint-Gilloise den 25-jährigen Keeper von Arminia Bielefeld ins Visier genommen. Dieser liebäugelt dem Vernehmen nach mit einem Wechsel noch in diesem Sommer.

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Kersken wäre ein möglicher Ersatz für Stammtorhüter Kjell Scherpen (26), der vor einem Wechsel nach England steht. Sowohl Ipswich Town als auch Leeds United sind an dem Niederländer interessiert.