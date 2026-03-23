Hannover: Schmadtke-Nachfolger schon gefunden?

Bei Hannover 96 denkt man offenbar darüber nach, die Nachfolge von Jörg Schmadtke intern zu klären. Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte Ralf Becker vom Sportdirektor zum Geschäftsführer aufsteigen. Denkbar erscheint aber auch die Installation eines externen Kandidaten.

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Aus dem Nichts gab der Zweitligist am gestrigen Sonntag bekannt, dass Schmadtke sein Amt zum 31. März nach lediglich drei Monaten niederlegt. Nun wollen die Niedersachsen die Stelle zeitnah neu besetzten, um die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voranzutreiben.