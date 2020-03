Marseille-Sperre wird konkreter

Olympique Marseille scheint im Kampf gegen einen Europacup-Ausschluss schlechte Karten zu haben. Laut dem ‚Journal de Dimanche‘ ist eine Anhörung am heutigen Sonntag über die Vereinsfinanzen nicht im Sinne der OM-Bosse verlaufen. Demnach habe man in UEFA-Kreisen große Zweifel, dass Marseille eine Situation im Sinne des Financial Fairplay herstellen kann.

Der Fall liegt inzwischen der rechtsprechenden Kammer der UEFA vor. Beim französischen Traditionsklub, der auf Platz zwei liegend nach aktuellem Stand in der Champions League starten würde, müssen sie wohl oder übel eine Sperre einkalkulieren.