Vor Bayern-Duell: PSG-Stars zurück im Training

Paris St. Germain kann im anstehenden Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern (Dienstag, 21 Uhr) beinahe aus dem Vollen schöpfen. Wie anwesende Journalisten berichten, kehrten Vitinha (26), Nuno Mendes (23), Fabián Ruiz (30) und Achraf Hakimi (27) heute Morgen pünktlich in das Mannschaftstraining zurück. Damit fehlt Trainer Luis Enrique lediglich Youngster Quentin Ndjantou (18) verletzungsbedingt.

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Besonders die Rückkehr von Vitinha sorgt für Aufatmen: Der Einsatz des Mittelfeldspielers war nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Ligaspiel gegen Olympique Lyon (1:2) zuletzt fraglich. Auch die Außenverteidiger Hakimi und Mendes, die ebenfalls mit muskulären Problemen zu kämpfen hatten, werden gegen den deutschen Rekordmeister aller Voraussicht nach wieder einsatzbereit sein.