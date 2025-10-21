Menü Suche
Real: Nächster Rückschlag für Alaba

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
David Alaba ist nachdenklich @Maxppp

Abwehrspieler David Alaba bleibt vom Pech verfolgt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der 33-Jährige im Spiel gegen den FC Getafe (1:0) eine Muskelverletzung zugezogen. Damit werde er in der Champions League gegen Juventus Turin sowie beim Clásico gegen den FC Barcelona am Wochenende fehlen.

Der Österreicher wurde zur Pause gegen Getafe ausgewechselt. Nach zahlreichen langwierigen Verletzungen war der Innenverteidiger erst in dieser Saison wieder zurückgekehrt und kämpft unter Xabi Alonso um seinen Platz. Gegen Getafe spielte Alaba zum ersten Mal in der Liga von Beginn an. Jetzt folgt der nächste Rückschlag, wodurch der ehemalige Münchner erneut ins Hintertreffen gerät.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
