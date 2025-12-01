Blitz-Abschied: Überraschende Option für Lemperle

Tim Lemperle (23) könnte sich eine interessante Wechseloption bieten. Nach Informationen von ‚Sky‘ beobachtet Atlético Madrid den Stürmer der TSG Hoffenheim dieser Tage ganz genau.

Lemperle habe die Rojiblancos „mit seinem Spielstil, […] seiner Physis und Schnelligkeit“ beeindruckt. In der laufenden Saison verbuchte Lemperle fünf Scorerpunkte (vier Tore, ein Assist) in elf Ligaspielen.

Unabhängig davon, ob es auf einen Transfer zu Atlético hinaus läuft, bereitet sich Hoffenheim laut ‚Sky‘ auf einen Abgang des Rechtsfußes vor, der erst im Sommer ablösefrei vom 1. FC Köln gekommen war, aber nur bis 2027 unter Vertrag steht.

Als Ersatz soll die TSG insbesondere Alessandro Vogt (20) vom FC St. Gallen im Visier haben. Der Schweizer U21-Nationalspieler besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,7 Millionen Euro.