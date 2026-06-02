Oblak bei Atlético in der Geldfalle

Jan Oblak entscheidet bei Atlético Madrid selbst über seine weitere Zukunft. Wie die ‚Marca‘ berichtet, überlassen es die Rojiblanco ihrem langjährigen Keeper – ähnlich wie schon bei Antoine Griezmann (35) – zu entscheiden, ob er in der kommenden Saison weiter Teil des Kaders sein oder wechseln wird. Der 33-jährige Stammkeeper und Vizekapitän genießt nach seinen bisher zwölf Jahren im Verein höchste Wertschätzung, daher würde Atlético ihm trotz eines Vertrags bis 2028 keine Steine in den Weg legen.

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Oblak beschäftigt sich seit einer Weile mit der Idee, ein neues Abenteuer zu starten, und sagte unlängst: „Man weiß nie, was passieren wird, ich habe einen Vertrag, aber der Sommer ist immer lang.“ Während Griezmann bereits seinen ablösefreien Wechsel zum Orlando City SC eingetütet hat, könnte es bei Oblak jedoch schwieriger werden. Grund dafür ist das üppige Gehalt des Slowenen. Mit zehn Millionen Euro netto pro Saison ist der 82-fache Nationalspieler Topverdiener seiner Mannschaft. Das könnten sich nur Teams aus weniger wettbewerbs-, dafür aber finanzstarken Ligen wie Saudi-Arabien leisten, so die ‚Marca‘.