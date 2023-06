Neue Vorzeichen bei Nagelsmann: PSG verwirft Henry-Idee

Thierry Henry wird Julian Nagelsmann bei einem potenziellen Engagement als neuer Chefcoach von Paris St. Germain nicht als Co-Trainer zur Seite stehen. Laut ‚L’Équipe‘ hat sich PSG aufgrund interner Zweifel gegen diese Idee entschieden – eine Verpflichtung von Nagelsmann ist deshalb aber nicht vom Tisch.

Der 35-Jährige, der sich bei mehreren französischen Ex-Nationalspielern mit Draht zur PSG-Mannschaft nach einer Zusammenarbeit erkundigt haben soll, ist zwar nicht der einzige Kandidat, befindet sich weiter in der Favoritenrolle.

Gespräche laufen weiter

In den vergangenen 48 Stunden soll es zu weiteren Treffen gekommen sein, um einen Nagelsmann-Deal voranzutreiben. Berater Volker Struth und PSG-Kaderplaner Luís Campos sollen sich in einem Pariser Hotel ausgetauscht haben, Präsident Nasser Al-Khelaïfi nahm am Mittwoch an Verhandlungen teil.

Nagelsmann, berichtet die ‚L’Équipe‘, zeigt sich engagiert, macht sich bereits Gedanken über den Kader des französischen Meisters. Von einer finalen Einigung sei man aber noch ein ganzes Stück weit entfernt. Die Akte Henry zu schließen, hat das Tempo vorerst gedrosselt.