Fast fix: Herrmann bleibt in Gladbach

Patrick Herrmann wird auch in der kommenden Saison für Borussia Mönchengladbach auflaufen. „Wir sind in sehr guten Gesprächen und ich denke, dass wir auch bald etwas verkünden können“, kündigt Sportdirektor Roland Virkus gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ an und begründet: „Ich finde, man braucht immer ein paar Jungs, die den Klub kennen und ihren Mitspielern gegenüber eine gewisse DNA verkörpern. Da geht es auch ein Stück weit um Erziehung in der Kabine. Patrick ist schon lange in diesem Klub, kann genau das einbringen und ist deswegen auch noch wichtig für die Zukunft.“

Herrmann läuft seit nunmehr fast 14 Jahren am Niederrhein auf. Heute Abend könnte er gegen RB Leipzig zu seinem 321. Pflichtspiel kommen und damit mit Klub-Ikone Wolfgang Kleff gleichziehen. Zuletzt berichtete die ‚Sport Bild‘, dass Herrmann unbedingt bleiben möchte und bereit wäre, auf Gehalt zu verzichten. Der 31-jährige Offensivspieler wolle in Gladbach seine Karriere beenden und hoffe für den Anschluss auf eine Weiterbeschäftigung bei der Borussia.