Der Umgang der Klubverantwortlichen mit Jamal Musiala bleibt rund um den FC Bayern das beherrschende Thema. Nun hat auch Michael Olise, der nicht gerade dafür bekannt ist, in der Öffentlichkeit als Lautsprecher aufzutreten, auf den Fall reagiert und sich mit seinem Teamkollegen solidarisiert.

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Einen Instagram-Beitrag des Transfer-Influencers Fabrizio Romano, in dem es um den offenen Brief der Spielergewerkschaft FIFPro ging, hat Olise mit einem Like versehen. Dieser wurde schnell entdeckt und auch in den Kommentaren des Beitrags rege diskutiert.

Im Detail zeigt der Beitrag ein Bild von Musiala mit einem plakativen Textfeld: „Der FC Bayern muss Musiala respektieren“ – eine recht freie Übersetzung aus dem offiziellen Brief der FIFPro. Neben Olise gaben auch die Stars Jude Bellingham und Antonio Rüdiger (beide Real Madrid) sowie Declan Rice (FC Arsenal) Likes ab.

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Durch Olises sportliche Nähe zu Musiala kommt aber eine gewisse Brisanz in die Situation. Trotz der großen medialen Aufmerksamkeit hat sich der Franzose bislang übrigens nicht dazu entschieden, seine Aktion rückgängig zu machen.

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Derweil hat auch Jan-Christian Dreesen, der neben Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge im Zentrum der aktuellen Kritik steht, sich am heutigen Sonntag noch einmal zu Wort gemeldet. Bei einem Fanklub-Treffen wurde der Vorstandsvorsitzende von einem Bayern-Anhänger laut der ‚Bild‘ mit den Worten „Mia san Mia ist auch Musiala“ bedacht.

Daraufhin habe Dreesen die Situation noch einmal aus seiner Sicht erklärt und resümiert: „Was ja eigentlich Ihre Botschaft ist: Sprecht, aber sprecht etwas leiser. Und ich denke, das haben alle verstanden!“

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Das heißt offenbar, dass die Bayern-Bosse in Zukunft zumindest öffentlich nicht weiter über den 23-Jährigen sprechen wollen, der an einer neurologischen Erkrankung leidet, gleichzeitig aber einer der Topverdiener des Teams ist – der Umstand, der die Bayern-Bosse zu ihren viel kritisierten Aussagen bewegte.