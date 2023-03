Serie A ruft: Zwei Klubs haben Tuchel auf dem Zettel

Mit dem FC Chelsea gewann Thomas Tuchel 2021 die Champions League. Als Todd Boehly die Blues aufkaufte, war der Kredit des Erfolgstrainers aber offenbar umgehend aufgebraucht. Nur wenig später musste Tuchel seine Koffer packen. Seit September 2022 ist der gebürtige Krumbacher ohne Verein. Doch das könnte sich nach der Saison ändern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht Tuchel bei Inter Mailand und der AS Rom auf dem Zettel. Die Trainersituation bei beiden Serie A-Vertretern ist zumindest über die Sommerpause hinaus noch nicht abschließend geklärt, obwohl die aktuellen Cheftrainer vertraglich jeweils noch bis 2024 gebunden sind. Während Simone Inzaghi bei den Nerazzurri zum Ende der laufenden Spielzeit auf dem Prüfstand stehen soll, ist die Zukunft von José Mourinho bei den Giallorossi ebenfalls ungewiss. Zuletzt wurde The Special One mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht.

Lese-Tipp

80 Millionen: United beobachtet Abraham

Die italienischen Fußballvereine sind jedoch nicht alleine mit ihrem Interesse am deutschen Übungsleiter. In England hat Tuchel noch immer einen guten Ruf, wurde auch deshalb schon als Nachfolger von Antonio Conte bei Tottenham Hotspur gehandelt. Sein Name fiel auch im Zusammenhang mit Real Madrid und dem FC Barcelona. Dazu gab es Berichte über eine mögliche Rückkehr zu PSG – dort bereut man Tuchels Entlassung im Dezember 2020 angeblich noch immer.