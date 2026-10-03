Kurz vor dem Deadline Day wurde es um Luca Reggiani noch einmal ernst. Der FC Southampton hat Borussia Dortmund ein konkretes Angebot vorgelegt. Auch italienische Klubs, unter anderem der AC Mailand, waren interessiert. Ein Wechsel blieb allerdings aus, der 18-Jährige ist weiterhin Teil des BVB-Kaders.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte der BVB Luca Reggiani im Winter abgeben? Ja, er sollte verkauft werden Ja, aber nur per Leihe Nein, er wird in dieser Saison noch wichtig Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Wirklich Verwendung findet Niko Kovac für den italienischen Nationalspieler (ein Spiel) allerdings nicht. Ein Kurzeinsatz im Pokal, einer in der Liga – zu wenig für die Ansprüche des Innenverteidigers, dessen Erwartungen nach der vergangenen Saison gestiegen sind. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, gilt Reggiani für den Winter deshalb als „heißester Abgangskandidat“.

Schwarz-Gelb könnte durchaus offen für einen Verkauf sein, da auch auf der Zugangsseite Bewegung reinkommen soll. Marcel Regula von Zaglebie Lubin war schon im Sommer Thema. Für den Winter ist der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler beim BVB erneut ganz oben auf der Liste.