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Bundesliga

Im Winter: Dortmunds „heißester“ Verkaufskandidat

Der Saisonstart ist für Borussia Dortmund gut verlaufen. Ein Spieler schaut dabei allerdings meistens in die Röhre – und könnte den Abflug machen.

von Dominik Sandler - Quelle: Ruhr Nachrichten
3 min.
Luca Reggiani beim Aufwärmen im Training @Maxppp

Kurz vor dem Deadline Day wurde es um Luca Reggiani noch einmal ernst. Der FC Southampton hat Borussia Dortmund ein konkretes Angebot vorgelegt. Auch italienische Klubs, unter anderem der AC Mailand, waren interessiert. Ein Wechsel blieb allerdings aus, der 18-Jährige ist weiterhin Teil des BVB-Kaders.

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Sollte der BVB Luca Reggiani im Winter abgeben?
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Wirklich Verwendung findet Niko Kovac für den italienischen Nationalspieler (ein Spiel) allerdings nicht. Ein Kurzeinsatz im Pokal, einer in der Liga – zu wenig für die Ansprüche des Innenverteidigers, dessen Erwartungen nach der vergangenen Saison gestiegen sind. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, gilt Reggiani für den Winter deshalb als „heißester Abgangskandidat“.

Schwarz-Gelb könnte durchaus offen für einen Verkauf sein, da auch auf der Zugangsseite Bewegung reinkommen soll. Marcel Regula von Zaglebie Lubin war schon im Sommer Thema. Für den Winter ist der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler beim BVB erneut ganz oben auf der Liste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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