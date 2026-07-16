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Offiziell Bundesliga

Bayern gibt Zvonarek ab

von Julian Jasch - Quelle: Record | fcbayern.com
1 min.
Lovro Zvonarek im Trikot der kroatischen U21-Nationalelf @Maxppp

Lovro Zvonarek (21) verlässt den FC Bayern in diesem Sommer erwartungsgemäß ein Jahr vor Vertragsende. Nach Informationen der portugiesischen Sportzeitung ‚Record‘ hat der Spielmacher beim CF Estrela Amadora schon einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Die Fixmeldung soll am morgigen Freitag erfolgen.

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Update (12:01): Inzwischen hat der FC Bayern den Abgang offiziell bestätigt.

Im Rennen um den kroatischen U21-Nationalspieler setzt sich der portugiesische Erstligist unter anderem gegen Dinamo Zagreb und HNK Rijeka durch. In der vergangenen Spielzeit kam Zvonarek leihweise für den Grasshopper Club Zürich zum Einsatz, machte dort mit ordentlichen Leistungen auf sich aufmerksam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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