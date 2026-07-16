Lovro Zvonarek (21) verlässt den FC Bayern in diesem Sommer erwartungsgemäß ein Jahr vor Vertragsende. Nach Informationen der portugiesischen Sportzeitung ‚Record‘ hat der Spielmacher beim CF Estrela Amadora schon einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Die Fixmeldung soll am morgigen Freitag erfolgen.

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Update (12:01): Inzwischen hat der FC Bayern den Abgang offiziell bestätigt.

Lovro #Zvonarek verlässt den #FCBayern und läuft künftig für den portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora auf. Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und nur das Beste für die Zukunft, Lovro! 🍀



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Im Rennen um den kroatischen U21-Nationalspieler setzt sich der portugiesische Erstligist unter anderem gegen Dinamo Zagreb und HNK Rijeka durch. In der vergangenen Spielzeit kam Zvonarek leihweise für den Grasshopper Club Zürich zum Einsatz, machte dort mit ordentlichen Leistungen auf sich aufmerksam.